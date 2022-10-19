وزارة الصحة تبحث مع شركة فرنسية توفير أدوية علاج مرضى الأوروام

أخبار ليبيا 24

بحث وكيل وزارة الصحة بحكومة الوحدة، لشؤون المراكز الطبيّة توفيق الدرسي، مع ممثلين عن شركة سانوفي الفرنسية العالمية المتخصصة في مجال تصنيع الأدوية؛ آليات توفير أصناف من أدوية علاج مرضى الأورام ومرضى السكري.

وزارة الصحة أكدت أن الطرفان بحثا خطوات تنفيذ برامج تدريبية لفنيي المعامل العاملين بمراكز علاج الأورام في ليبيا، للرفع من كفاءتهم.

وفي سياق متصل، ناقش نائب رئيس الوزراء – وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، رفقة القائم بالأعمال الفلبيني هوان أنريكز ديانغ، تعزيز التعاون بين الطرفين في المجال الصحّي.

كما تباحث الطرفان حول إمكانية التعاقد مع أطقم طبية وطبية مساعدة من الفلبين؛ وذلك للمساهمة في رفع أداء القطاع الصحي في المرافق الصحية الليبية، بالإضافة إلى مناقشة أوضاع العمالة الفليبينية وحلّ كافة المشاكل التي تواجههم داخل ليبيا.