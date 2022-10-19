التومي يتابع سير عمل الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية

أخبار ليبيا 24

بحث وزير الداخلية المكلف، بحكومة الوحدة، بدرالدين التومي، مع الجمعية العمومية للشركة العامة لاستيراد السلع الامنية؛ سير العمل بالشركة.

وتضمّن الاجتماع الأول للشركة، بحضُور رئيس الجمعية العمومية للشركة ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وعضو عن ديوان المحاسبة؛ مناقشة أعمال ومهام شركة استيراد السلع الأمنية خصوصًا فيما يتعلق بمواد تفتيت الصخور، بالإضافة إلى مناقشة خطوات تذليل كافة الصعوبات التي من الممكن أن تواجه سير العمل بالشركة، وفقًا لبيان وزارة الداخلية.

وفي سياقٍ منفصل، ناقش رئيس مكتب الإتصال والتعاون الدولي بالوزارة، أبو الربيع مخلوف، رفقة مندوبي بعثة الاتحاد الأوروبي، آليات دعم الوزارة من خلال برنامج (تايكس) الخاص بدعم جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار، بالإضافة إلى إعداد المدربين والعمل على وضع برنامج كامل من خلال المنظمات التابعة للإتحاد الأوربي.

شارك في الاجتماع، رئيس قسم المتابعة وتقييم الاداء بمكتب وزير الداخلية، وعضو عن مكتب الإتصال والتعاون الدولي ومندوب عن جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار ومندوبين عن وزارة الخارجية.