عميد طبرق يتسلم تقرير السلخانة العامة عن أسباب وأعداد الحيوانات التي تم إعدامها

أصدرت السلخانة العامة في طبرق التابعة للدولة تقريرًا عن الإعدامات التي طالت المواشي من الأغنام والماعز والأبقار والإبل

وفي هذا الشأن استلم عميد بلدية طبرق ” فرج بوالخطابية ” التقرير من السلخانة العامة من تاريخ الأول من يناير إلى نهاية سبتمبر الماضي بإعدام عدد 221 من أغنام وماعز وابقار وابل بسبب أمراض الصفراء والتسمم الصديدي والهزال وحويصلات الديدان الشريطية والكسور والكدمات بعد مرورها على الطبيب البيطري المعتمد الموجودة بالسلخانة. بحسب ماتم نشره على صفحة البلدية عبر “فيسبوك” .

كما ذكر التقرير اعدام أحشاء لعدد 1787 من ( الكبد . القلب . الرئة ) .

وهذه الإعدامات من المواشي والاحشاء بعد فحصها من قبل الطبيب البيطري..

وحذر عميد البلدية المواطنين بعدم شراء اي لحوم مذبوحة خارج السلخانة وغير مختومة.

بسبب الأمراض التي يتم اكتشافها عن طريق الطبيب البيطري.

كما طالب كل الجهات الأمنية بمراقبة المجازر ومصادرة اللحوم الغير مختومة وإغلاق المجازر المخالفة .