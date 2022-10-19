الأرصاد الجوية تتوقع سقوط أمطار وتكوّن سحب رعدية على أغلب مناطق البلاد

أخبار ليبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تكاثر السحب على مناطق شمال ليبيا خاصة المناطق الممتدة من طرابلس إلى مصراته و سهل الجفارة و ترهونة و بني وليد و غريان و مزدة و بعض مناطق الساحل الشرقي والجبل الأخضر، احتمالية سقوط أمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية على بعض مناطق الشمال الغربي.

المركز توقع في نشرته اليومية حول الوضع السائد والمتوقع خلال اليوم الأربعاء واليومين القادمين، أن تصل الأمطار إلى مناطق القريات و الحمادة و الجفرة وسبها، وأن تتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (23–29) درجة مئوية على معظم مناطق ليبيا، ولاتتجاوز (20) درجة مئوية على الجبل الأخضر.

بيانات المركز الوطني للأرصاد الجوية أشارت أيضًا إلى توقعات بحدوث ضباب خلال ليلة الأربعاء وصباح الغد الخميس على المرتفعات الجبلية.