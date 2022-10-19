بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاربعاء 19 اكتوبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 19 اكتوبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق شمال ليبيا قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: تتكاثر السحب خاصة على ( المناطق الممتدة من طرابلس إلى مصراته – سهل الجفارة – ترهونة – بني وليد – غريان – مزدة ) مع سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية، واحتمال ظهور ضباب على المرتفعات الجبلية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22- 25)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: تكاثر للسحب يتخللها سقوط أمطار متفرقة من حين إلى آخر وتكون الفرصة أفضل على مناطق الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22-26)مْ، ولاتتجاوز ( 20 )مْ على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر على الجفرة مع احتمال لسقوط أمطار متفرقة وقد تشمل يوم الغد سبها وما جاورها.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24-29)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلي ظهور بعض السحب .

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27-29)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:29)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:14).