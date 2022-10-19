الارصاد: تكاثر للسحب واستمرار لهطول الامطار المتفرقة بهـــذه المنــاطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاربعاء 19/ 10 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تشهد تكاثر السحب على مناطق شمال ليبيا خاصة على (المناطق الممتدة من طرابلس إلى مصراته – سهل الجفارة – ترهونة – بني وليد – غريان – مزدة – بعض مناطق الساحل الشرقي والجبل الأخضر ) مع سقوط أمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية على بعض مناطق الشمال الغربي واحتمال أن تصل الأمطار إلى مناطق القريات – الحمادة – الجفرة وسبها.

ووفقا للتقرير تتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين (23–29)مْ على معظم مناطق ليبيا، ولاتتجاوز (20)مْ على الجبل الأخضر.

ومن المتوقع بحسب التقرير الصادر عن المركز حدوث ضباب هذه الليلة وصباح الغد على المرتفعات الجبلية.

والله اعلــــــــــــم.