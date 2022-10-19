جهاز الإمداد الطبي يتسلّم شحنة من تطعيمات الأطفال

تسلّمت مخازن جهاز الإمداد الطبي مساء أمس الثلاثاء شحنة تطعيمات الأطفال تضم “2” حاويات “40”، قدم مبردة تحوي اللقاح الروتيني للاطفال وهو شلل الاطفال، التهاب السحايا، السداسي، الحمى الصفراء، بعد وصولها شحن جوي واستكمال أجراءتها التفتيشية والرقابية من قبل مكتب التسريح الجمركي التابع للجهاز.

وبحسب منشور للجهاز عبر صفحته بموقع فيسبوك ، فالشحنة التي استلمها أمين مخزن الحلقة الباردة الدكتور” عبدالمنعم العوزي”،، وعضو لجنة الفحص والاستلام الدكتور” عبدالله مشمور”، اللذان أكدا بأنها ستعمل على سد العجز في التطعيمات التي سجل بها نقصاً خلال الأسابيع الماضية.

كما قام المختصين في المخازن فور استلام الشحنة بحفظها بعد قراءة المؤشرات الحرارية الخاصة بها، التي سيتم توزيعها على فروع الجهاز وإدارات الخدمات الصحية بالمناطق بعد الحصول على الافراح من مركز الرقابة على الاغذية والأدوية