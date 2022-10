البكوش: نحن مع انتفاضة شعبية لكن دون استبدال المجرمين السياسيين بمجرم عسكري

ليبيا – علق المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش على تصريحات المبعوث الأممي الجديد للرئيس الكونغولي بشأن التزام كل الأفارقة بمساعدة ليبيا في دعم جهود المصالحة الوطنية والعبور لمرحلة الاستقرار وبناء دولة ديمقراطية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، معتبرًا أنه لا يمكن ذلك بكل تأكيد؛ لأن الكلام شيء والأفعال والقدرات أمر آخر.

البكوش الموالي بشدة لتركيا قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر الإثنين وتابعته صحيفة المرصد: إنه عام 2018 ذهب كمستشار مجلس الدولة مع فريق منهم للكونغو لحضور اجتماع اللجنة رفيعة المستوى ولم يتمخض شيء إطلاقًا.

وأكد على أن الاتحاد الإفريقي ليس لديه أدوات وفي ليبيا الدول الفاعلة ليست الاتحاد الأفريقي؛ لذلك لا يتوقع الكثير منه.

وأشار إلى أن المبعوث الأممي الجديد ليس لديه خبره في شمال افريقيا أو ليبيا، ولا يبدو أن لديه رؤيا ولا يمكن لشخص أن يكون رؤية بهذه السرعة، بالتالي يجب التوقف على التسلح والاعتماد على الأطراف الخارجية ضد أطراف ليبية أخرى والالتفات لما يتم القيام به ومحاول حل القضية ليس بالتعاون والاستقواء بالأطراف الخارجية.

وأضاف: “الهجرة والمتاجرة بالبشر التي نراها تحاول عبور المتوسط، من أين أتت؟ من الجنوب والتهريب حاصل. الكلام الذي يقوله حفتر هو كلام العسكريين العرب على مدى ما يقارب 80 سنة، وهو أن المدنيين والسياسيين لا ينفعون، وضروري تدخل العسكر لإنقاذ الوطن”.

وزعم أن خليفة حفتر يهدف لتكرار التجربة السودانية التي أطاحت بالبشير والعسكر قالوا إنهم يساعدون المدنيين الذين قتلوا في الشوارع من أجل الإطاحة بالبشير، والآن من يحكم السودان هم العسكريون نفسهم. وفقًا لقوله.

وشدد على أنه مع انتفاضة شعبية لكن دون استبدال المجرمين السياسيين بـ”مجرم عسكري” يسمى حفتر مدان محليًا وحتى في الولايات المتحدة حسب قوله.

