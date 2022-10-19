زيدان: الشارف الغرياني قيمة تاريخية نفيسة وحفظ اعتباره واجب وطني

رأى علي زيدان، رئيس الوزراء الأسبق، أن الشارف الغرياني شخصية وطنية ليبية من أكابر إخوان السنوسية وقيمة تاريخية نفيسة تجسد الوحدة الوطنية، على حد قوله.

وقال زيدان، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “تحية إلى مدينة غريان بكاملها، والمجلس البلدي بها وعميدها الفاعل، الأستاذ يوسف ابديري”، بحسب تعبيره.

وأضاف “الشارف الغرياني شخصية وطنية ليبية من أكابر إخوان السنوسية وقيمة تاريخية نفيسة تجسد الوحدة الوطنية، تكريمه وحفظ اعتباره واجب وطني يستحق الثناء والإشادة، نحي ونشكر غريان على ذلك”، وفقا لحديثه.

وكان المجلس البلدي غريان، قد أعلن أن رمضان القباعي رئيس فريق المحامين في القضية المرفوعة من عميد بلدية غريان وآخرون، والمتعلقة بإعادة الاعتبار للمجاهد الشارف باشا الغرياني ولأهالي غريان فيما ورد من فيلم عمر المختار من تجني واضح على مسيرته مما أساء له ولأسرته ولكل أبناء مدينة غريان في كافة ربوع البلاد.

وأشار المجلس البلدي، في بيان، إلى أن الحكم صدر الاثنين، لصالح بلدية غريان وتضمن منطوقه إلزام الجهات الرسمية في الدولة الليبية الاعتذار الرسمي لأسرة المجاهد الشارف باشا الغرياني وكل أهالي مدينة غريان الذين شملتهم الاساءة ورد الاعتبار له وإسقاط المقاطع المضللة والمسيئة الواردة في الفيلم.

وأوضح البيان، “هذا وسنوافي السادة المواطنين الكرام في مدينة غريان وكل الأحرار في ربوع ليبيا الذين لديهم دراية بتاريخ ليبيا الحقيقي بكل تفاصيل القضية ومنطوق الحكم كاملًا فور استلامه”.