بوسهمين: اتفاقيتنا مع تركيا ستجعل ليبيا محصنة

اعتبر نوري أبو سهمين رئيس ما يسمى تيار « يا بلادي»، أن الاتفاقية التركية الليبية سوف تحصن ليبيا. على حد وصفه.

وقال أبو سهمين، في تصريح صحفي لـ «عربي21» الممول قطرياً، إن “الاتفاقية البحرية الموقعة مع تركيا، تواكب الوضع الليبي، رغم تأخر الحكومات المتعاقبة في إبرامها”. وفق كلامه.

وأكد أن “حل الأزمة في البلاد يكمن في إنهاء المراحل الانتقالية والذهاب إلى الانتخابات”. بحسب قوله.

وشدد على أن “الاتفاقية البحرية الموقعة مع تركيا تصب في صالح البلاد، حتى في ظل حالة التشظي السياسي التي تعيشها ليبيا، خاصة أنها لم توقع بتغليب طرف على آخر، أو تنازل عن أي جزء من التراب”. وفقًا لقوله.

وردا على سؤال حول إمكانية تطبيق الاتفاقية في تأزم الوضع الليبي، قال أبو سهمين، إن “السياسي المسؤول أو الحكومة التي تملك زمام الأمور عليها تأخذ بالأسباب، وتسخر كل الموارد لخدمة أمن البلاد، بل عليها أن تسارع بتنفيذ الاتفاقيات التي من شأنها تحصين البلد، كالاتفاقية البحرية التركية الليبية، كما عليها أن تسارع إلى استغلال الموارد النفطية سواء في البر أو البحر لخدمة البلد”. بحسب كلامه

وأشار إلى أنه “يجب إنهاء المراحل الانتقالية وإنهاء عمل السلطات الحالية، وعلى الحكومة الحالية التي أفرزتها اتفاقية جنيف أن تنظم انتخابات برلمانية ورئاسية، على أن يتمكن البرلمان المنتخب من عرض الدستور للاستفتاء الشعبي”. وفقًا لتصريحه.

وختم موضحًا أن “جدية الأطراف الدولية الفاعلة المهتمة بالملف الليبي، إلى جانب الإرادة السياسية الشعبية لليبيين، يجب أن تدفع بإنهاء المراحل الانتقالية والذهاب إلى الانتخابات” بحسب قوله.