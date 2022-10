الترجمان: الاتحاد الإفريقي والدول الإفريقية مهما كانت نواياهم جيدة تجاه الشعب الليبي فليس بمقدورهم فعل شيء

ليبيا – علق رئيس مجموعة العمل الوطني خالد الترجمان اعلان بعثة الاتحاد الإفريقي استعدادها لتنظيم مؤتمر جامع تنبثق عنه قرارات مهمة تمهد الطريق لإنجاز كل استحقاقات المرحلة في البلاد، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأفريقي لم يعوّد أحد أنه قادر على طرح حلول؛ لأنه لا يملك إرادة مستقلة عن الدول المسيطرة على المشهد في ليبيا.

الترجمان قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر الإثنين وتابعته صحيفة المرصد: إن هذا الحديث هو من باب التمنيات، لكن واقعيًا الاتحاد الإفريقي والدول الإفريقية مهما كانت نواياها جيدة تجاه الشعب الليبي ليس بمقدورها فعل شيء.

وتابع: “لا أعتقد أن باتيلي المبعوث الجديد وهو متواجد في مؤتمر السنغال وأنه يمكن الإتيان بجديد لا أعتقد أنه سيختلف، ولديه أساسًا رؤية مختلفة يقدمها للشعب الليبي، ما بالك بالاتحاد الإفريقي وأظن سنبقى في هذه الدوائر المغلقة، وأستبعد أن هناك إمكانية للتعويل على ما يقدمه الاتحاد الإفريقي”.

وتساءل قائلًا: “هل لدى المبعوث الجديد رؤية واضحة ومختلفة عما سبقه من مبعوثين ومحاولات لعقد اتفاقات حول مسائل هامة وتوافقات سياسية واتفاقات على قواعد سياسية والذهاب لانتخابات حقيقية في مواعيد ثابتة، أم يريد مرحلة استكشاف مواقف كل الأطراف والدول والمبعوثين السابقين له، هل لديه شيء، أم يريد الحديث ومعرفة الأطراف ورؤاهم؟”.

كما استطرد: “على ما توصلت له النتائج لجنة 5 بالعمل على إيجاد جدول زمني لترحيل المرتزقة بدأ بالأفارقة وزارت اللجنة تركيا وروسيا وتعاطت مع البلدان اإافريقية في إخراج المرتزقة، وربما وصلت الأمور لحد ما بشكل قد يجعل هناك طموح للتخلص من هؤلاء ترحيلهم لبلدانهم وكيفيته وزمنه، وخاصة أن بعض هؤلاء يرون سلاحهم جزءًا من آلياتهم وذهابهم خارج ليبيا، أعتقد هناك مسائل فنية وتقنية هي التي تقف حجر عثرة لإخراج هؤلاء، وإن وجدت الأمور وخلصت النوايا بالنسبة للاتحاد الإفريقي في كيفية استيعابهم وفق آليات وشروط واضحة، كذلك مدد زمنية محددة. قد ينجح ذلك بالمساعدة الدولية في هذا الإطار، وإن كان لدى الاتحاد الافريقي رؤيا مع الدول التي لديها مقاتلين في ليبيا يمكن أن يعول على هذا الأمر بشكل أو بآخر”.

أما بشأن دلالات وصف خليفة حفتر أن الجنوب يعاني وأنه لم يعد يطاق ولا يمكن السكوت عليه قال: إن الجميع يعي بأن الجنوب لا يعاني الآن بل دائمًا ويعيش خارج ليبيا، فكل الخدمات مدمرة والبنية التحتية والاقتصادية والمالية والتعليمية مدمرة، وما بعد بوابة 17 في سبها هذه المناطق شبه مخطوفة ومسيطر عليها من قبل المليشيات ومجاميع جاء بها معمر القذافي. بحسب قوله.

الترجمان أضاف: “الخيارات المتاحة من 2011 للآن ما هي؟ هذا الطموح في التغيير والتخلص من نظام القذافي إلى أين وصلنا؟ هل ما يوجد في طرابلس يفضي بنا لبناء دولة؟ ونعتمد على حكومة أقيلت وما زالت متمسكة؟ الدبيبة تحت كل الظروف هذا الرجل كأنه جاء من اجل موارد الليبيين والتصرف في المليارات، وما زال مصرًا أنه قادر على إجراء الانتخابات وهذا الرجل لديه ما يجعله بهذه الوضعية! وهو يعلم أنه مدعوم من قبل دول”.

ورأى أن الانتفاضة الشعبية ظهرت مظاهرات كبيرة وعديدة لم تفضِ لشيء، لذلك كيف ستكون الانتفاضة الشعبية؟ هل بالمظاهرات أم العصيان المدني؟ وكيف؟ وأين ستكون؟ بحسب تعبيره.

