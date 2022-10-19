شلوف يطالب باتيلي بضمانات لعدم تكرار التنفيذ الجزئي لأي مخرج يتم الاتفاق عليه

همسة يونس-بوابة إفريقيا الإخبارية |

19 October, 2022

رأى رئيس مؤسسة سلفيوم للدراسات والأبحاث جمال شلوف، أن مشكلة البعثة الأممية في إدارة الملف الليبي تكمن في التنفيذ الاختياري لبعض فقرات المخرجات التي يتم الوصول إليها عقب أي اجتماعات أو حوارات تعقدها البعثة، وإهمال بعضها الأخر دون تدخل دولي حقيقي للتنفيذ الكامل لأي اتفاق.

وقال شلوف في تصريح خاص لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، “على مدى أكثر من 7 سنوات قام مبعوثوا الأمين العام بجمع ليبين وعقد حوارات أدت إلى اتفاقات، وكذلك عقدت مؤتمرات دولية وصدر عنها مخرجات وخارطة طريق تخص ليبيا، والمشكلة ليست أبدا في الاتفاقات أو مخرجات المؤتمرات المكتوبة والتي تتحول إلى وثائق في الأمم المتحدة وتصدر قرارات من مجلس الأمن لدعمها، المشكلة دوما في التنفيذ الاختياري لبعض فقرات هذه المخرجات وإهمال بعضها الأخر دون تدخل دولي حقيقي للتنفيذ الكامل لأي اتفاق”.

وتابع شلوف، “مثلا الترتيبات الأمنية في اتفاق الصخيرات اشترطت 60 يوم لخروج المليشيات من المدن والبدء في حلها وتسليم السلاح، وتضمنت مخرجات برلين حل المليشيات وخروج المرتزقة والقوات الأجنبية، وفرضت خارطة طريق تونس ألا يترشح رئيس الوزراء المؤقت للانتخابات وغيرها كثير من مواد مكتوبة في اتفاقات برعاية أممية ضرب بها عرض الحائط، وما ينفذ من هذه الاتفاقات هو إنتاج حكومة خارج الرقابة تنهب المال العام دون رقيب أو حسيب وإهمال كل المسارات الأخرى سواء الأمنية أو المالية، لذا تنتهي بالانسداد السياسي والفشل وحتى الاحتراب”.

وعن تعيين الدبلوماسي السنغالي عبدالله باتيلي مبعوثاً أممياً إلى ليبيا، توقع شلوف، أن المبعوث الجديد لن ينجح في قيادة الملف الليبي، مطالبا باتيلي بتقديم جديد في الملف الليبي بالإضافة إلى تقديم ضمانات بعدم تكرار التنفيذ الجزئي لأي مخرج يتم الاتفاق عليه.