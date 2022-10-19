أبوالغيط يؤكد لباتيلي دعم جهود إخراج ليبيا من حالة الانسداد السياسي

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، عن استعداده للتعاون مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، في جهود إخراج ليبيا من حالة الانسداد السياسي، عبر الاتفاق على قاعدة دستورية وقانونية تجرى على أساسها الانتخابات الوطنية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه أمس الثلاثاء، مع باتيلي، وهنأه خلاله بمباشرة مهام منصبه في العاصمة طرابلس، حسب بيان الجامعة العربية، المنشور على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء.

مناقشة جهود تحقيق المصالحة

وناقش الاتصال التطورات الأخيرة للوضع في ليبيا، واتفق الطرفان على استمرار التواصل والتشاور بين الجامعة العربية والأمم المتحدة لدعم الجهود الرامية لتحقيق إعادة الاستقرار إلى ليبيا.

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كما شدد أبوالغيط وباتيلي على أهمية قيام الأطراف الليبية الفاعلة بإعلاء المصلحة الوطنية واتباع سبل الحوار للتوصل إلى تسوية للأزمة القائمة.