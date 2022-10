مسؤول في الناتو: الحديث عن موت نصف مليون إنسان في ليبيا عام 2011 وهم كبير

ليبيا- نفى تقرير إخباري نشره فرع هونغ كونغ بوكالة الأنباء الفرنسية تسبب ضربات حلف شمال الأطلسي “ناتو” الجوية عام 2011 بمقتل نصف مليون مدني.

التقرير الذي تابعته وترجمت المهم منه صحيفة المرصد، أشار إلى مزاعم بالخصوص تناولتها منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي وتم تداولها عالميًا، مبينًا أن الأمم المتحدة وجماعات حقوقية شددت على مقتل مدنيين بعدد أقل بكثير، فيما خلص تحقيق أممي إلى 60 مدنيًا والعشرات بحسب المنظمات.

ونقل التقرير عن تغريدة صينية تم نشرها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في الـ10 من أكتوبر الجاري زعمها شن “ناتو” أكثر من 10 آلاف غارة جوية على ليبيا في العام 2011، ما تسبب بسقوط أكثر من نصف مليون ضحية من المدنيين، فيما أصر الحلف على خلاف ذلك.

وبين التقرير أن المنشور الصيني هو ترجمة مباشرة لتغريدة من قبل مستخدم مقيم في إفريقيا تمت مشاركته لأكثر من 20 ألف مرة، مشيرًا إلى أن هذا “الادعاء الكاذب” فضحته تقارير “رويترز” و”يو أس أيه توداي” بعد أن تم تداوله في مارس الماضي باللغتين الإنجليزية والصينية في “تويتر”.

وبحسب “أودري كاوير وابواير” المتحدثة باسم منظمة “هيومان رايتس ووتش” تسببت الغارات الجوية لـ”ناتو” بقتل 72 مدنيًا على الأقل ثلثهم من الأطفال دون سن الـ18 عبر قرابة 9 آلاف و700 طلعة تم خلالها أكثر من 7 آلاف و700 قنبلة دقيقة التوجيه خلال 7 أشهر.

ووفقًا لتقرير نشرته منظمة العفو الدولية تم توثيق 55 قتيلًا من المدنيين من بينهم 16 طفلًا و14 امرأة لقوا مصارعهم في العاصمة طرابلس وعدة مدن منها البريقة وسرت وزليتن في وقت وصف فيه مسؤول في “ناتو” الرقم نصف مليون بالوهم الكبير.

ترجمة المرصد – خاص

