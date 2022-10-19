ليبيا الان

شحنة أدوية لمرضى السكري تصل سرت

تم النشر منذُ 9 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / متابعات

قال مساعد مدير إدارة الخدمات الصحية ببلدية سرت، الدكتور محمد إدريس، إن شحنة أدوية خاصة بمرضى السكري، وصلت الإدارة اليوم.

وقدم جهاز الإمداد الطبي الشحنة المخصصة للمرضى في المنطقة الوسطى، على أن يشرع في تقديمها إلى عيادة السكري المركزية بسرت، وتوزيعها على المرضى المسجلين بالمنظومة الرئيسية.

وأضاف إدريس إن أنواع أدوية علاج مرضى السكري المتوافرة حاليا لدى العيادة بمركز الرعاية الصحية الأولية بسرت هي “الإنسولين العادي 30/70، والإنسولين العادي N، والإنسولين العادي R، وأقلام الإنسولين هومو ومكس 25/75، وأقلام الإنسولين لانتس، وأقلام الإنسولين هومولوق، وأقلام الإنسولين نوفوربد”.

الوسوم

#مرضى السكري إدارة الخدمات الصحية سرت جهاز الإمداد الطبي سرت

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك