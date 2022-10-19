الراجحي: غريان ليست مثل الجيوش العربية لأنها صمدت أمام الغزو الإيطالي 11 عاما وشهرين

أكد عبد السلام الراجحي، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي، أن مدينة غريات ليست مثل الجيوش العربية لأنها صمدت أمام الغزو الإيطالي أكثر من 11 عاماً

وكتب الراجحي عبر حسابه على فيسبوك، قائلًا: “هل تعلم؟ في الـ 3 من شهر أكتوبر لسنة 1911 بدأ الغزو الإيطالي لليبيا، واستطاعت القوات الإيطالية السيطرة على مدينة غريان في شهر ديسمبر 1922″.

وأوضح؛ “صمدت مدينة غريان أمام الغزو الإيطالي لمدة 11 عام وشهرين”، مردفًا؛ “وسيطر الجيش الصهيوني على شبه جزيرة سيناء وهضبة الجولان والقدس الشرقية والضفة الغربية في 6 أيام فقط”.