الفارسي لـ«بوابة إفريقيا»: الأزمة الليبية تشهد واقعا معقدا للغاية

همسة يونس-بوابة إفريقيا الإخبارية |

19 October, 2022

وصف أستاذ العلوم السياسية في الجامعات الليبية يوسف الفارسي، الأوضاع السياسية في ليبيا بـ “المعقدة للغاية والحرجة”.

وحذر الفارسي في تصريح خاص لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، من استمرار حالة التردي في الأوضاع السياسية والانقسام الحكومي، والصراع على السلطة بين الأجسام السياسية المتصدرة للمشهد العام في البلاد، ما قد يؤدي إلى الذهاب بليبيا إلى منزلق خطير.

وقال الفارسي، إن “المجتمع الدولي أصبح منقسم على نفسه وخاصة بعد أحداث الحرب الروسية والأوكرانية التي ألقت بظلالها على الأزمة في ليبيا”.

ورأى الفارسي، أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غير جادة في نقل ليبيا من مرحلة الفوضى إلى مرحلة الاستقرار والأمن والانتخابات، قائلا “هناك تخبط داخل البعثة الأممية صاحب عملية اختيار المبعوث الأممي خلال الفترة الماضية، والآن أصبح الوضع صعب خاصة بعد اختيار الدبلوماسي السنغالي عبدالله باتيلي مبعوثاً أممياً إلى ليبيا، وهو ليس لديه دراية كاملة بالملف الليبي عكس ما يروج له البعض، وهذا الوضع المربك قد يجعل حلم إجراء الاستحقاقات الانتخابية في ليبيا حلم بعيد المنال”.