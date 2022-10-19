الشيباني أمام «النواب»: مشروع قانون المحكمة الدستورية «غريب وفي غير وقته»

وصف النائب جاب الله الشيباني، مشروع قانون المحكمة الدستورية المطروح أمام جلسة مجلس النواب اليوم الأربعاء بأنه «قانون غريب وفي غير وقته».

وأوضح الشيباني في تعليقه على قانون المحكمة الدستورية في الجلسة، قائلا إننا «نعيش عدم استقرار وعدم ثقة» بين الأطراف الليبية، و«انقسام سياسي» ، بل تدخل القضاء في برنامج الانتخابات.. حتى بات الوضع الراهن «لا يوحي بأن هذا القانون جاء لخدمة المصلحة العامة».

وتساءل الشيباني قائلا: أين هو الدستور الذي ستعمل بموجبه المحكمة الدستورية؟، حتى الإعلان الدستوري «بات مهلهلا من كثرة ما تعرض له من تعديلات». وتابع: «من قدم مشروع القانون هذا؟، قيل لنا مجموعة من النواب، من هم إذن؟ كي يشرحوا لنا أسبابهم لطرح هذا المشروع.

واختتم تعليقه بالقول: لدينا دائرة دستورية..فهل «قصرت في عملها» كي ننشئ محكمة جديدة؟