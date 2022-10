العقوري: مجلس النواب على استعداد تام للعمل مع المبعوث الأممي وتكثيف جهوده للخروج من الأزمة

ليبيا – قال رئيس لجنة شؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري إن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باثيلي سيكون أكثر دراية بالملف الليبي، لأنه شخصية افريقية وليبيا من ضمن الفضاء الإفريقي، وكذلك يتبع المنظومة الإفريقية، وسيكون الاتحاد الإفريقي داعمًا لهذه الشخصية الجديدة.

العقوري، وفي تصريح لقناة “ليبيا الحدث” طالب باثيلي بالتواصل مع جميع الأطراف من أجل إيجاد حل لتسوية الأزمة في ليبيا في أقرب وقت.

وأكد أن مجلس النواب على استعداد تام للعمل مع باثيلي، ولتكثيف جهوده للخروج من الأزمة، مشيرًا إلى أن الانسداد السياسي سيصعب على المجتمع الدولي حل الازمة.

ونوّه بأن هناك مخاوف من التقسيم لأن المجتمع الدولي استنفد جميع الحلول للوصول لحل الأزمة الليبية، ولكن الحل الوحيد هو التقسيم للدولة للخروج من الازمة.

كما بيّن أن الحل في التقسيم جاء نتيجة مركزية القرار وتهميش الأقاليم الأخرى من الاستفادة من عوائد النفط المتمثلة في البناء وكذلك التنمية.

وأشار إلى أن رئيس مجلس النواب كلف لجنة لضمان إدارة إيرادات النفط وضمان التوزيع العادل لها على الأقاليم الثلاثة بشكل عادل ومنصف.

