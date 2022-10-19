روفينيتي: باتيلي يواجه مهمة صعبة للغاية

الوطن / رصد

قال المحلل السياسي الإيطالي، دانييلي روفينيتي، إن المبعوث الأممي الجديد عبدالله باتيلي، يواجه مهمة صعبة للغاية، تتمثل في الانقسام الحكومي.

وأضاف روفينيتي، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أنه على باتيلي إيجاد حكومة موحدة، بسبب صعوبة تنظيم الانتخابات في ظل وجود حكومتين.

ويعتقد سياسيون أن باتيلي مطالب بالبحث عن مسار جديد تتوافق عليه الأطراف السياسية مجتمعة، وإيجاد حل للعقبات التي اكتنفت الحوارات، التي رعتها البعثة بين مجلسي النواب والدولة خلال الأشهر الماضية.

ولم يستبعد متابعون للشأن الليبي إمكانية تعثر المفاوضات إذا ظلت النقاط الخلافية في الدستور بين المجلسين على حالها دون توافق أو تنازل أحدهما للآخر.