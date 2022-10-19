عبد الصادق: الاتفاقية مع تركيا لها مردود إيجابي على استقرار ليبيا

زعم مدير المكتب السياسي لما يسمى بـ«تيار يا بلادي»، عوض عبد الصادق، أن الاتفاقية مع تركيا لها مردود إيجابي على استقرار ليبيا، بحسب قوله.

وقال عبد الصادق، في تصريحات تلفزيونية: “مذكرة التفاهم مع تركيا لم تتم بموافقة تركيا وليبيا فقط بل هناك قبول من دول عظمى ولو من تحت الطاولة، لذا فهذه الاتفاقية سيكون لها مردود إيجابي على مستوى الإنتاج للطرفين وعلى استقرار ليبيا وعلى تلبية طلب القارة الأوروبية من النفط والغاز”، على حد زعمه.

وواصل “”يريدون أن تكون حكومة الوحدة الوطنية آخر حكومة ليبية قبل الدستور للاتجاه إلى الاستقرار السياسي الذي سيجعل العجلة تدور نحو الاستقرار الأمني والاقتصادي”، وفقا لتعبيره.

وأضاف “هذه الأجسام الجاثمة على صدور الليبيين قرابة الـ10 سنوات لن تتفق على قاعدة دستورية تقصيها من المشهد إلا إذا ضمنت لها مكانا في المشهد السياسي القادم أما في رئاسة أو حكومة أو مؤسسات سيادية أو شركات أو سفارات”، على حد وصفه.

وتابع “أدعو الليبيين للخروج في مظاهرات مستمرة إلى أن تسقط هذه الأجسام ومن ثم يقرر الليبيون خارطة طريق قصيرة الأجل للوصول للمرحلة الدائمة، وهناك احتمال كبير أن تتدخل البعثة -كما عودتنا- وترسم مسار آخر بعيدا عن مجلسي النواب والدولة”، بحسب حديثه.

واستطرد “لقاءات شبكة تواصل الأحزاب هدفها الأول هو التسريع بالاستفتاء على الدستور والانتخابات وإبعاد شبح الحرب عن ليبيا، مشيرا إلى أن لقاء الحكومة كان فيه تأكيده على دور الأحزاب في خلق حالة الاستقرار السياسي”، وفقا لادعائه.