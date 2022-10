ليبيا – أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم بالكور ضرورة معالجة سعر صرف الدولار قبل إقرار قانون المرتبات الموحد.

بالكور قال في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما”: إنه لا بد من دراسة الموقف المالي قبل إقرار قانون المرتبات الموحد حتى لا يقيد المصرف المركزي في التحكم بسعر الصرف على نحو مرتفع.

