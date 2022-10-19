دوجاريك: باتيلي ينوي عقد لقاءات مع السياسيين وممثلي المجتمع المدني

الوطن / رصد

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة،“ستيفان دوجاريك”، إنّ المبعوث الأممي إلى ليبيا “عبد الله باتيلي” ينوي اللقاء مع مجموعة واسعة من أصحاب المصالح السياسية، والمجتمع المدني، ومجموعات النساء، والشباب من جميع أنحاء ليبيا، للتشاور معهم في عدة قضايا تخص الوضع الليبي.

وصرّح “دوجاريك” أنّ “باتيلي” وصل نهاية الأسبوع الماضي إلى طرابلس، وقام بقابلة كلٍّ من رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي”، ورئيس الحكومة منتهية الولاية “عبد الحميد الدبيبة”، ورئيس مجلس النواب “عقيلة صالح”.

وأضاف “دوجاريك” أنذ جميع الأطراف السياسية المتنازعة في ليبيا أعربت في لقاءها مع باتيلي عن استعدادها للعمل معه لإيجاد حل سياسي للأزمة.

وأشار “دوجاريك” أنّ باتيلي قد أطلع الرؤساء السياسيين على حقيقة أنّ البعثة الأممية تدعم ليبيا في إجراء توافق سياسي يقود إلى انتخابات نزيهة في أقرب وقت، لإحلال الاستقرار في ليبيا.