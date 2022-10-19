دبلوماسي إيطالي: تركيا دولة مركزية وخط أنابيب الغاز في المتوسط أمر أساسي لنا

أكد السياسي والسفير الإيطالي، والدبلوماسي السابق بحلف الناتو والمسؤول السابق في الاتحاد الأوروبي، ستيفانو بونتيكورفو، في حوار أجرته معه مجلة “فورميكي” الإيطالية -والذي رصدته وترجمته الساعة 24- أن إيطاليا مستعدة للتعاون مع تركيا رغم الإختلاف.

ووجهت المجلة الإيطالية سؤالًا إلى «بونتيكورفو»، قالت فيه: “عند الحديث عن الواقع وليس عن المبادئ، يظل البحر الأبيض المتوسط أحد أهم عناصر الطابع الإيطالي، على قدم المساواة مع “صنع في إيطاليا”، كونه أحد الأصول الرئيسية للمصلحة الوطنية الإيطالية. بالنسبة للجغرافيا السياسية، كيف ستتمكن الحكومة الإيطالية الجديدة من تقوية نفسها من خلال النظر إلى ليبيا وتونس والجزائر؟”.

ليجيب السياسي الإيطالي: “من خلال وضع سياسة أكثر حضوراً واستمرارية من دول منطقة اليورو، دون الضياع وراء الأهداف الجيوستراتيجية التي يصعب علينا الوصول إليها. علينا أن ننظر أولاً إلى مصالحنا، ومتابعتها بجدية، ثم القيام بالباقي”.

وتساءلت “فورميكي”: “أصبحت تركيا استراتيجية من حيث النفوذ في ليبيا والآن من حيث الغاز. هل خط أنابيب الغاز الطبيعي، شرق البحر المتوسط، “إيست ميد” مناسب لإيطاليا؟”

وعلق ستيفانو بونتيكورفو، موضحًا؛ “أعتقد أن «إيست ميد» أمر أساسي بالنسبة لنا. تركيا دولة مركزية، لكن الدول الكبرى ليس لديها علاقات حصرية، أي أن وجود علاقات ممتازة مع اليونان لا يعني أن إيطاليا لا يمكن أن تكون لها علاقات ممتازة مع تركيا”.

وختم موضحًا أن هذا “ما بدأه الرئيس ماريو دراغي بزيارة غير مسبوقة، عزّزها وجود نصف الحكومة الإيطالية. لقد كانت إشارة واضحة جدًا على الاستعداد للتعاون مع تركيا، في اختلافنا”.