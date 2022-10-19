الأمم المتحدة: باتيلي أكد في لقاءاته مع الليبيين أن الأولوية القصوى للانتخابات

قال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، إن المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، أكد خلال لقاءاته الأخيرة مع الليبيين أن «الأولوية القصوى لبعثة الأمم المتحدة تظل دعم ليبيا في تحديد مسار توافقي نحو انتخابات نزيهة وشاملة في أقرب وقت ممكن؛ لضمان حل الأزمة بقيادة ليبية».

وأشار، في إحاطته من مقر الأمم المتحدة في نيويورك أمس الثلاثاء، إلى لقاء باتيلي، لدى وصوله طرابلس، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إضافة إلى الاتصال الذي جرى بينه وبين وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش.

رغبة ليبية في إيجاد حل سياسي للصراع

وأضاف دوغاريك أن الأطراف الليبية المختلفة «رحبت بباتيلي، وأعربت عن استعداداها للعمل معه لإيجاد حل سياسي للصراع».

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كما أكد أن المبعوث الأممي يخطط للتشاور مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمع المدني ومجموعات الشباب والسيدات من جميع أنحاء ليبيا.