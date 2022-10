ليبيا – قال عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد إن قرار تعديل القانون رقم (25) الخاص بأصحاب المحافظ الاستثمارية متوقف حاليًا على الاعتماد من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، حتى ينشر بالجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ.

الزغيد المكلف بمتابعة ملف المحافظ الاستثمارية نفى في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” صحة ما تناقلته بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول وجود عراقيل لإصدار قرار التعديل.

ولفت إلى أن القرار تم الموافقة عليه من مجلس النواب ولم يتعثر لأي سبب من الأسباب، وأن اللجنة المكلفة هي من أخرجته إلى النور مجددًا بعد تجميده منذ 2013، من أجل تسوية الأوضاع المالية للمستفيدين من هذه المحافظ.

وأشار إلى أنه طالب بدعوة مدير عام صندوق الإنماء الاقتصادي لتقديم إحاطته أمام مجلس النواب حول هذا الملف بعد إلغاء القانون رقم (25) لسنة 2013.

Shares

The post الزغيد: قرار تعديل القانون رقم (25) الخاص بأصحاب المحافظ الاستثمارية متوقف حاليًا على الاعتماد من عقيلة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية