تعرف على أسعار العملات الدولية مقابل الدينار اليوم الأربعاء

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 5.02 دينار مقابل 5.01 دينار أمس.

وأضاف المصرف في نشرته الرسمية أنّ سعر اليورو قد انخفض إلى 4.93 دينار مقابل 4.94 دينار، والجنيه الإسترليني إلى 5.67 دينار مقابل 5.68 دينار.

وبيّنت النشرة أنّه بالنسبة للعملات العربية فقد ثبت الريال السعودي عند 1.33 دينار، وسعر الدرهم الإماراتي عند 1.36 دينار، وزاد سعر الدينار التونسي إلى 1.53 دينار مقابل 1.52 دينار.

في حين صعد سعر صرف الليرة التركية إلى 0.27 دينار من 0.26 دينار، واستقرار اليوان الصيني عند 0.69 دينار.