خلال اجتماعه مع المنقوش.. باتيلي: حل الأزمة الليبية يجب أن يأتي من الليبيين أنفسهم

استقبلت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “عبد الله باتيلي” في مقر الوزارة بالعاصمة طرابلس، حيث هنأته على توليه منصبه كرئيساً للبعثة.

وأبدت المنقوش استعداد حكومة الوحدة ووزارة الخارجية التعاون مع الأمم المتحدة في إنجاح العملية السياسية في ليبيا، والبدء الفعلي في خطوات التمهيد للاستقرار السياسي وصولاً لانتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن وفق قاعدة دستورية صحيحة، والتنسيق لجهود العملية السياسية بقيادة ليبية، وذلك لدعم الاستقرار في الأراضي الليبية.

وشدد الجانبان على ضرورة الحد من التدخلات الأجنبية، التي أصبحت واضحة ومعرقلة لجهود السلام والاستقرار التي بدورها تدفع للوصول إلى الانتخابات في أقرب وقت، حيث أكدت المنقوش أن الشعب الليبي يتطلع للاستقرار والتنمية والازدهار والإعمار، وعلى أن تكون أيضاً ليبيا دولة واحدة موحدة ذات سيادة.

ومن جهته أكد “باتيلي” دعم عمل حكومة الوحدة للعملية الانتخابية وأهمية إرساء مسار توافقي للسلام والاستقرار بقيادة ليبية، وأن الحل للأزمة الليبية يجب أن يأتي من الليبيين أنفسهم.