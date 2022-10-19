بالصور: أمطار غزيرة تعرقل حركة المرور في شوارع طرابلس

هطلت أمطار غزيرة، اليوم الأربعاء، على أحياء متفرقة من العاصمة طرابلس، ما تسبب في غرق بعض الشوارع والمحلات وعرقلة حركة السيارات بالمدينة.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو تداولتها صفحات ليبية على مواقع التواصل الاجتماعي تجمُّع الأمطار الغزيرة في عدد من المناطق بطرابلس، ما تسبب في غرق بعض السيارات وخلو الشوارع من المارة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق الشمال، قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 22 و29 درجة مئوية في جميع المناطق.

وتتكاثر السحب خاصة على المناطق الممتدة من طرابلس إلى مصراتة، وسهل الجفارة، وترهونة، وبني وليد، وغريان، ومزدة، مع سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية، واحتمال ظهور ضباب على المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و25 درجة مئوية.

أمطار غزيرة تعرقل حركة المرور في شوارع طرابلس. (الإنترنت).

أمطار غزيرة تعرقل حركة المرور في شوارع طرابلس. (الإنترنت).

أمطار غزيرة تعرقل حركة المرور في شوارع طرابلس. (الإنترنت).