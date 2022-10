ليبيا – قال عميد بلدية غدامس قاسم المانع إن الخارجية الليبية خاطبت الجانب الجزائري بشأن الاتفاق على موعد لإعادة فتح معبر الدّبداب الحدودي بين البلدين.

المانع أكد في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” أن الجانب الليبي أكمل التجهيزات اللازمة لإعادة فتح المعبر.

وتوقع تحديد مطلع نوفمبر المقبل موعدًا لفتح المعبر بشكل تدريجي أمام حركة البضائع كمرحلة أولى.

