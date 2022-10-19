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ثلاثة ليبيين يتصدرون جائزة الكويت الدولية للقرآن الكريم

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

حصل ثلاثة متسابقين ليبيين على ترتيبات متقدمة في جائزة الكويت الدولية للقرآن الكريم.

والفائزون في المسابقة هم محمد جبريل وتحصل على الترتيب الثاني في جانب حفظ القرآن الكريم كاملاً بالروايات العشر، وعماد الضباطي فاز بالترتيب الثاني في جانب حفظ القرآن الكريم مع التجويد، وعبدالرزاق أحمد جاء  في الترتيب الخامس في جانب صغار الحفاظ.

يذكر أن أعمال هذه الدورة انطلقت بمشاركة 123 متسابقا من 69 دولة وجرت التصفيات هذا العام في أربعة مجالات الأول حفظ القرآن كاملا مع التجويد والثاني في القراءات العشر والثالث في تلاوة القرآن الكريم وتجويده والرابع يتعلق بأفضل مشروع تقني يخدم القرآن الكريم

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جائزة الكويت الدولية للقرآن الكريم

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صحيفة الساعة 24

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