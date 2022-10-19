المقريف يبحث احتياجات مدارس التعليم الثانوي

افتتح وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة “موسى المقريف” الاجتماع الثالث لمديري مكاتب التّعليم الثانوي ببلديات طرابلس الكبرى، والمنطقة الغربية والوسطى، بحضور مدير إدارة التّعليم الثانوي الدّكتور “محمد المغربي” ومديري مكاتب التّعليم الثانوي ببلديات طرابلس المركز، والمنطقة الغربية والوسطى.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة، أن محاور الاِجتماع تركزت حول آلِية عمل مكاتب التّعليم الثانوي مع الإدارة وفق الاختصاصات واحتياجات مدارس التعليم الثانوي من معلمين، وكتاب مدرسي وأثاث مدرسي.

وأثنى المقريف على جهود إدارة التّعليم الثانوي، والمكاتب التابعة لها بالمُراقبات في تذليل كل الصعاب ووضع الحُلول الأولية لما لها من بدء عام دراسي جديد خالي من كل المعوقات.