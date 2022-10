ليبيا – التقى الممثل الخاص للأمين العام رئيس البعثة عبد الله باتيلي الثلاثاء مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة.

اللقاء ناقش -بحسب المكتب الإعلامي للبعثة الأممية- سبل ووسائل تعزيز استقلالية المؤسسة الوطنية للنفط كمؤسسة سيادية.

