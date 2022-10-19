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السقوطري: يجب تذليل الصعوبات أمام حرس المنشآت النفطية

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|متابعة

بحث عميد بلدية مصراتة محمود السقوطري مع رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية علي ذيب، سبل التعاون بين البلدية و الجهاز بما يضمنحماية المرافق النفطية الواقعة داخل نطاقها.

جاء ذلك خلال لقاء عقد الثلاثاء بديوان البلدية، حضره آمر حرس المنشآت النفطية فرع مصراتة، و عدد من مدراء الإدارات والمكاتب والضباط بالجهاز.

واستعرض اللقاء دور الجهاز والفروع والوحدات التابعة له، والجهود المبذولة من قبل عناصره في حماية وتأمين المرافق والمنشآت النفطية، بمافي ذلك الدوريات للمواقع النفطية وتتبع مسارات خطوط النفط و الغاز.

وأكد السقوطري على ضرورة تذليل الصعوبات أمام الجهاز حسب ما هو متاح بالبلدية، موضحًا أنه سيكون هناك تواصل و تنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية و العسكرية وتقديم المساعدة، بما يمكّن فرع حرس المنشآت النفطية مصراتة القيام بالمهام المسندة إليه بالشكل المطلوب.

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بلدية مصراتة حرس المنشآت النفطية ليبيا محمود السقوطري

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الوطن الليبية

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