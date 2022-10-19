موقع إيطالي: الثقل الاقتصادي لروما في ليبيا يزداد أهمية

سجل التبادل التجاري الإيطالي منذ بداية عام 2022 زيادة بنسبة 83.68 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، ليشير إلى أن إيطاليا تعد هي الشريك التجاري الأول لليبيا بقيمة تجاوزت في الأشهر السبعة الأولى من عام 2022، نحو 6.37 مليار يورو.

وقال موقع «ديكود 39» الإيطالي: “بحسب بيانات مكتب وكالة ترويج وتدويل الشركات الإيطالية في الخارج (ايس) في طرابلس، يزداد الثقل الاقتصادي لإيطاليا في ليبيا أهمية”.

وسجل التبادل التجاري منذ بداية عام 2022 زيادة بنسبة 83.68 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 بحصة سوق 22.26 في المائة أمام الصين (2.95 مليار يورو من التجارة و 10.31 في المائة من حصة السوق) وإسبانيا ( 2.44 مليار يورو من التجارة وحصة السوق 8.54 في المائة) واليونان (2.39 مليار يورو و 8.33 في المائة من السوق) ألمانيا (2.37 مليار يورو في التجارة و 8.27 في المائة من حصة السوق) وتركيا (1.94 مليار يورو و 6.77 في المائة من السوق) والولايات المتحدة (1.38 مليار يورو في التجارة و 4.81 في المائة من حصة السوق).

ووفقاً لبيانات الوكالة الإيطالية، نمت الصادرات الإيطالية إلى ليبيا منذ بداية عام 2022 بنسبة 71.24 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 بـ 1.11 مليار يورو وحصة سوقية تبلغ 12.38 في المائة.

وإيطاليا ثالث دولة موردة لليبيا بعد تركيا مع 1.54 مليار يورو في الصادرات (بزيادة 22.30 في المائة مقارنة بالأشهر السبعة الأولى من عام 2021) وحصة سوقية بنسبة 17.23 في المائة والصين في المرتبة الثانية مع 1.22 مليار يورو في الصادرات (زيادة) بنسبة 17.37 في المائة مقارنة بعام 2021، وحصة سوقية 13.62 في المائة. وجاءت اليونان وبلجيكا في المرتبة الرابعة والخامسة بحصة سوقية 10.50 في المائة و9.34 في المائة على التوالي.