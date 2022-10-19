المهدوي لـ «بوابة إفريقيا»: على باتيلي إعادة إصلاح البعثة من الداخل قبل حل أزمة ليبيا

همسة يونس-بوابة إفريقيا الإخبارية |

19 October, 2022

رأى المحلل السياسي أحمد المهدوي، أن المبعوث الأممي الجديد عبدالله باتيلي، يتوجب عليه العمل على إعادة إصلاح البعثة من الداخل قبل المباشرة في حل الأزمة الليبية.

وقال المهدوي في تصريح خاص لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، “يتوجب أيضا على المبعوث الجديد إعادة النظر إلى قاعدة البيانات الخاصة بالأطراف الليبية الفاعلة، والواجب الجلوس معها، غير ذلك فأن مهمة المبعوث الجديد لن تنجح”.

وأوضح المهدوي، أن المبعوث الأممي الجديد أمامه مجموعة من الملفات الهامة، أبرزها ملف الأمني وملف توحيد المؤسسة العسكرية والشرطية، بالإضافة إلى إعادة تفعيل المسار الاقتصادي وإعطائه أولوية مع الملف السياسي والأمني، ناهيك عن وضع خطة واضحة وشاملة لخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وأكد المهدوي، أن مهمة المبعوث الأممي الجديد مهمة ليست سهلة، لافتا إلى أن الأزمة الليبية عادت إلى المربع الأول حيث عادت ليبيا إلى حالة انقسام سياسي مع وجود انسداد وجمود في العملية السياسية في ظل مخاوف من انهيار وقف إطلاق النار وعودة الحرب من جديد بين الأطراف الليبية.

وقال المهدوي، ” حسب التسريبات المبعوث الجديد لم يأتي بجديد فهو يحاول تدوير تجارب المبعوث السابق بخصوص تشكيل لجنة حوار جديدة وخلق مرحلة انتقالية أخرى، الأمر الذي لن يقبل به الليبيين خصوصًا في ظل الأوضاع الأمنية المتأرجحة التي تعيشها البلاد والأوضاع الاقتصادية السيئة”.