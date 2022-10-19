مؤكدا المضي نحو الانتخابات.. باتيلي يبحث مع السايح العراقيل التي واجهت انتخابات ديسمبر

العنوان-طرابلس

جدد المبعوث الأممي، عبدالله باتيلي، استمرار دعم البعثة والمجتمع الدولي للانتخابات الليبية؛ وذلك خلال لقاء رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، وأعضاء مجلس المفوضية في لقاء بحث العوائق القانونية أمام الانتخابات.

وبحسب بيان المفوضية، قال باتيلي: “نحن هنا لتشجيع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على الاستمرار في العمل الجيد وتحقيق طموحات الليبيين في إجراء انتخابات حرة نزيهة تخرج بمؤسسات شرعية للبلاد، والبعثة تدعم المفوضية في ذلك”.

من جانبه، أكد السايح: أن “اللقاء يتناول التحديات والعراقيل التي مرت بها انتخابات 24 ديسمبر الماضي وإمكانية إيجاد حلول قانونية وفنية للمضي قدما في العملية الانتخابية بما يحقق نجاحها وتلقى قبولا من كل الأطراف السياسية”.

وبحث اللقاء الذي عقد بديوان مجلس المفوضية، سبل الدعم الدولي الفني المقدم للمفوضية عبر مؤسسات وهيئات الأمم المتحدة العاملة في مجال دعم الانتخابات، وعلى رأسها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وناقش اللقاء التحديات التي تعترض التقدم في هذا المجال، ومدى جاهزية المفوضية لتنفيذ العمليات الانتخابية، والمدد الزمنية التي تتطلبها كل عملية انتخابية، وفق المفوضية.

كما استعرض اللقاء العمليات الانتخابية التي نفذتها المفوضية منذ تأسيسها، والدروس المستفادة التي أهلتها لأن تنفذ علميات انتخابية ترقى للمعايير والمبادئ المتعارف عليها دوليا.

وأطلعَ السايح، المبعوث خلال زيارته على خطط وإجراءات المفوضية وهيكلها الإداري والفني، وما لديها من إمكانات تؤهلها لأن تنفذ ما تكلف به من عمليات انتخابية.

ويجري السايح منذ وصوله إلى ليبيا لقاءات متعددة مع المسؤولين الليبيين لقيادة جهود الوساطة التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بين أطراف الأزمة.