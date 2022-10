أوردمان يشدد خلال لقائه قائد الأفريكوم على التزام بلاده بدعم تشكيل جيش موحد في ليبيا

ليبيا – التقى القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا ليزلي أوردمان مع الجنرال مايكل لانغلي قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) خلال زيارته إلى تونس.

أوردمان وفي تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال: “تظل الولايات المتحدة ملتزمة بدعم ليبيا في جهودها لتشكيل جيش موحد بقيادة مدنية وقادر على حماية سيادة ليبيا واستقرارها على المدى الطويل”.

