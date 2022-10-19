ليبيا الان

الماقوري: ظاهرة سرقة حسابات العملاء المصرفية منتشرة في ليبيا

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

قال المحلل الاقتصادي، علي الماقوري، إن ظاهرة سرقة حسابات العملاء عادت إلى الانتشار في الفترة الأخيرة نتيجة تراجع مستوى أداء المصارف التجارية في البلاد، وتوقف المنظومة المصرفية بين الشرق والغرب، إضافة إلى عمل مصارف المناطق النائية بالنظام التقليدي الورقي، مما يسهل التلاعب في الحسابات بها.

ونوّه الماقوري إلى أن ظاهرة الاختلاس داخل المصارف انتشرت في عام 2015 لفترات محدودة ثم اختفت، ولكنها عادت خلال هذا العام من خلال سرقة أموال العملاء وهي ظاهرة تهدد القطاع المصرفي.

الوسوم

الماقوري المصارف حسابات العملاء ليبيا

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك