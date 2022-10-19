الماقوري: ظاهرة سرقة حسابات العملاء المصرفية منتشرة في ليبيا

الوطن|رصد

قال المحلل الاقتصادي، علي الماقوري، إن ظاهرة سرقة حسابات العملاء عادت إلى الانتشار في الفترة الأخيرة نتيجة تراجع مستوى أداء المصارف التجارية في البلاد، وتوقف المنظومة المصرفية بين الشرق والغرب، إضافة إلى عمل مصارف المناطق النائية بالنظام التقليدي الورقي، مما يسهل التلاعب في الحسابات بها.

ونوّه الماقوري إلى أن ظاهرة الاختلاس داخل المصارف انتشرت في عام 2015 لفترات محدودة ثم اختفت، ولكنها عادت خلال هذا العام من خلال سرقة أموال العملاء وهي ظاهرة تهدد القطاع المصرفي.