ليبيا

همسة يونس-بوابة إفريقيا الإخبارية |

19 October, 2022

دعا عضو مجلس النواب صالح افحيمه، رجال القضاء والنشطاء في المجالين الحقوقي والمدني، بالتدخل لمعالجة مشروع قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا، واصفا المشروع بـ “الكارثي”.

وأوضح افحيمه في تصريح خاص لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، أن نصوص مشروع القانون الخاص بإنشاء المحكمة الدستورية العليا بحاجة إلى تعديلات جذرية، مبينا أن القانون فيه تدخل سافر من السلطة التشريعية في صلاحيات السلطة القضائية.

وقال افحيمه، إن ” حسب المادة رقم (2)، فأن السلطة التشريعية هي من تعين أغلب المستشارين، والسلطة التشريعية والتنفيذية هي من تحدد للمحكمة الدستورية الدعاوى التي تنظر فيها”.

وتابع أفحيمه، “أما المادة رقم (21) والتي تنص على }أن تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتي: الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح الصادرة والمنظمة لعمل السلطة التشريعية على النحو المنصوص عليه في المواد التالية، ولا يجوز لها قبول الطعن بعدم دستورية أي نص قانوني موضوعي أو إجرائي بدعوى مبتدأه إلا من قبل رئيس مجلس النواب، أو عشرة نواب على الأقل، أو رئيس الحكومة، أو عشرة وزراء{، أي أن المحكمة الدستورية التي أساس عملها هو النظر في دستورية التشريعات التي تصدر عن مجلس النواب، لابد أن تأخذ الإذن من رئيس مجلس النواب أو عدد عشرة نواب للنظر في القضايا وهذا لا يعقل أن يأذن المتهم بأن ينظر في قضية يتم اتهامه فيها، وهذا يعد بمثابة مصادرة لحقوق المواطنين في الرقابة على مجلس النواب”.