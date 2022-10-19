«حكومة الوحدة»: الأحد المقبل عطلة رسمية لمناسبة عيد التحرير

قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، أن يكون يوم الأحد المقبل، 23 أكتوبر 2022 عطلة رسمية في كافة المؤسسات والهيئات العامة لمناسبة «عيد التحرير».

ودعا الدبيبة في قراره رقم (458) الذي نشره مكتبه الإعلامي، القائمين على المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية التي تتطلب حضور العاملين يوم العطلة إلى ضرورة حفظ حقوق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل هذا اليوم طبقاً لأحكام المادة (16) من القانون رقم (12) لسنة 2010.

– «الرئاسي»: الجمعة عطلة رسمية لمناسبة عيد التحرير

– الحكومة الموقتة تعلن: الأربعاء عطلة رسمية لمناسبة عيد التحرير

ومنذ العام 2012 يحتفل الليبيون كل عام بذكرى «عيد التحرير» بعد سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي في انتفاضة شعبية اندلعت على مدى أكر من ثمانية أشهر.