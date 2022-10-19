الأمم المتحدة تؤكد أن الانتخابات من أولويات بعثتها في ليبيا

العنوان-نيويورك

قال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، إن المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، أكد خلال لقاءاته الأخيرة مع الليبيين أن الأولوية القصوى لبعثة الأمم المتحدة تظل دعم ليبيا في تحديد مسار توافقي نحو انتخابات نزيهة وشاملة في أقرب وقت ممكن؛ لضمان حل الأزمة بقيادة ليبية.

وفي إحاطته بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الثلاثاء، أشار دوغاريك، إلى لقاء باتيلي، لدى وصوله طرابلس، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إضافة إلى الاتصال الذي جرى بينه وبين وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش.

وأوضح دوغاريك أن الأطراف الليبية المختلفة رحبت بباتيلي، وأعربت عن استعداداها للعمل معه لإيجاد حل سياسي للصراع.

وأكد دوغاريك أن المبعوث الأممي يخطط للتشاور مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمع المدني ومجموعات الشباب والسيدات من جميع أنحاء ليبيا.