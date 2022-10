التكبالي: المعركة بين الدبيبة وباشاآغا ستحتدم خلال الفترة القادمة وستدخل منعرجًا خطيرًا

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب علي التكبالي أن ما يحدث بخصوص الانتخابات البلدية يؤكد أن المعركة بين الأطراف المتنازعة (في إشارة إلى عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاآغا)، ستحتدم خلال الفترة القادمة وستدخل منعرجًا خطيرًا.

التكبالي وفي تصريح لموقع”إرم نيوز” قال: “إذا استمر هذا الوضع فنحن ماضون نحو فترة من العداء والانقسام أكثر مما كان عليه أيام عبد الله الثني (رئيس الحكومة المؤقتة) وفايز السراج (رئيس حكومة الوفاق الوطني)؛ لأن كل شخص أصبح يحشد سيفه والأموال في كل مكان والسلاح أصبح موجودًا أكثر من أي وقت مضى”.

