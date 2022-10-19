الزريقي: القوى الدولية “تتصارع” والمواطن في “سبات عميق”

الوطن – رصد

انتقد المستشار السابق بالمحكمة العليا، جمعة الزريقي، موقف الحكومات في ليبيا وغيابها عن حل الأزمات والصراع الذي يعيشه ليبيا في الوقت الراهن، وسيطرة العديد من البلدان على التحركات في الوسط، واصفا صمت المواطنين ” بالشعب الذي يرقد في سبات عميق “.

وقال الزريقي:” لا زالت بلادنا تتصارعها القوى الدولية واهلها في سبات عميق إلا الذين يحاولون الحصول على المكاسب في ظل غياب الدولة والرقابة القضائية التي أسلمت سلطتها للاعبين على الساعة مع الدول التي تخطط للاوضاع حتى تستوي الكرة في ملعبها والغنيمة في مصارفها والشعب نأئم نائم نائم”.