شمام: المجاهد الشارف الغرياني كان يؤدي دوراً صعباً في معارك التحرير

رأى محمود شمام عضو المجلس الانتقالي المنتهية ولايته، أن المجاهد الشارف الغرياني كان يؤدي دوراً صعباً في معارك التحرير، بحسب تعبيره.

وقال شمام، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “‏في معارك التحرير الصعبة هناك من يمتشق السلاح، وهناك من يتقن سلاح الدبلوماسية”.

وأضاف “كان الشارف الغرياني يمشي خطواته وسط الالغام. لم يكن عمر المختار ولكنه كان يؤدي دورا مختلفا وصعبا”.

وكان المجلس البلدي غريان، قد أعلن أن رمضان القباعي رئيس فريق المحامين في القضية المرفوعة من عميد بلدية غريان وآخرون، والمتعلقة بإعادة الاعتبار للمجاهد الشارف باشا الغرياني ولأهالي غريان فيما ورد من فيلم عمر المختار من تجني واضح على مسيرته مما أساء له ولأسرته ولكل أبناء مدينة غريان في كافة ربوع البلاد.

وأشار المجلس البلدي، في بيان، إلى أن الحكم صدر الاثنين، لصالح بلدية غريان وتضمن منطوقه إلزام الجهات الرسمية في الدولة الليبية الاعتذار الرسمي لأسرة المجاهد الشارف باشا الغرياني وكل أهالي مدينة غريان الذين شملتهم الاساءة ورد الاعتبار له وإسقاط المقاطع المضللة والمسيئة الواردة في الفيلم.

وأوضح البيان، “هذا وسنوافي السادة المواطنين الكرام في مدينة غريان وكل الأحرار في ربوع ليبيا الذين لديهم دراية بتاريخ ليبيا الحقيقي بكل تفاصيل القضية ومنطوق الحكم كاملًا فور استلامه”.