مخاطبا باتيلي.. أبوالغيط: ندعم جهود إخراج ليبيا من الانسداد السياسي نحو إجراء الانتخابات

العنوان-القاهرة

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، عن استعداده للتعاون مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، في جهود إخراج ليبيا من حالة الانسداد السياسي، عبر الاتفاق على قاعدة دستورية وقانونية تجرى على أساسها الانتخابات الوطنية.

وبحسب بيان الجامعة العربية، جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه أمس الثلاثاء، مع باتيلي، حيث هنأه خلاله بمباشرة مهام منصبه في العاصمة طرابلس.

وناقش الاتصال التطورات الأخيرة للوضع في ليبيا، واتفق الطرفان على استمرار التواصل والتشاور بين الجامعة العربية والأمم المتحدة لدعم الجهود الرامية لتحقيق إعادة الاستقرار إلى ليبيا.

وشدد أبوالغيط وباتيلي على أهمية قيام الأطراف الليبية الفاعلة بإعلاء المصلحة الوطنية واتباع سبل الحوار للتوصل إلى تسوية للأزمة القائمة.