نورلاند يجري مشاورات مع مدير عام دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية التركية بشأن الانتخابات الليبية

ليبيا- أجرى المبعوث الأمريكي الخاص والسفير لدى ليبيا ريتشارد نورلاند مشاورات مع مدير عام دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية التركية جان ديزدار حول تحديد موعد مقبول للانتخابات الليبية في أقرب وقت.

نورلاند وفي تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” قال: “أجريت مشاورات مفيدة مع مدير عام دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية التركية دزدار في أنقرة بشأن الجهود المبذولة لتحديد موعد مقبول للانتخابات في أقرب وقت ممكن.”

