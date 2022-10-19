تأكيد أمريكي على إجراء انتخابات شفافة في ليبيا

الوطن|متابعات

أكدت نائبة مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لشؤون الشرق الأوسط، ميغان دوهرتي، أهمية إجراء انتخابات ذات مصداقية وشفافة على أساس المعايير الدولية.

جاء ذلك خلال لقاء عقدته المسؤولة الأمريكية مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الدكتور عماد السايح.

وقالت الوكالة عبر حسابها في موقع تويتر، إن دوهرتي تحدثت عن التزام بلادها بدعم التنمية الديمقراطية في ليبيا.

ومؤخرا قال القائم بالأعمال في السفارة الأميركية لدى ليبيا، ليزلي أوردمان، إن إخراج القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا، ونزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة دمجها أمور أساسية لتجنب الصراع ودفع عملية الانتقال السياسي.