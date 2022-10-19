المنقوش تؤكد لـ”باتيلي” استعداد الحكومة والوزارة للتعاون لإنجاح العملية السياسية

العنوان – طرابلس

أبدت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش استعداد حكومة الوحدة الوطنية ووزارة الخارجية التعاون مع الأمم المتحدة في إنجاح العملية السياسية في ليبيا.

وأكدت المنقوش خلال اللقاء الأول مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي البدء الفعلي في خطوات التمهيد للاستقرار السياسي وصولاً لانتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن وفق قاعدة دستورية صحيحة.

وشددت وزيرة الخارجية على تنسيق الجهود العملية السياسية بقيادة ليبية، وذلك لدعم الاستقرار في الأراضي الليبية.

وأوضحت أن الشعب الليبي يتطلع للاستقرار والتنمية والازدهار والإعمار، وعلى أن تكون أيضاً ليبيا دولة واحدة موحدة ذات سيادة.

وأكد باتيلي دعم عمل حكومة الوحدة الوطنية للعملية الانتخابية وعلى أهمية إرساء مسار توافقي للسلام والاستقرار بقيادة ليبية.

وأشار المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا إلى أن الحل للأزمة الليبية يجب أن يأتي من الليبيين أنفسهم.

وأكد الجانبان كذلك على ضرورة الحد من التدخلات الأجنبية، التي أصبحت واضحة ومعرقلة لجهود السلام والاستقرار التي بدورها تدفع للوصول إلى الانتخابات في أقرب وقت.