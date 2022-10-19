المقري: حكومة الدبيبة “دنست” أرضنا دون اعتبار للمصلحة الوطنية

الوطن – رصد

انتقد المحلل السياسي، عبدالله المقري، ما قامت به الحكومة المنتهية الولاية باستقبال وزارة الدفاع البريطانية أثناء زيارتهم للبارجة البريطانية التي رست على ميناء طرابلس، واصفا ما فعلته الحكومة ” بتدنيس ليبيا دون اعتبار للمصلحة الوطنية العليا”، لا سيما ان الرسالة التي تحملها البارجة هي استهزاء بالشعب الليبي الرافض لاي وجود أجنبي على أرضه.

وطالب المقري من القوى الوطنية بكسر حاجز السكوت والتصدي لمحاولات اهانة الشعب الليبي في وطنيته وكرامته بتدنيس ارضه، عن طريق انطلاق الحشود في اتجاه ميناء طرابلس والخمس لطرد عساكر الاتراك والبريطانيين، لا سيما أنها السبب بتحول الدولة الليبية الى دولة فاشلة، بحسب المقري.